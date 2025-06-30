Павел Василенко

Легенда сборной Мексики завершила свою карьеру. Хорхе Кампос вернулся на поле. Голкипер завершил карьеру в 2004 году.

58-летний футболист сыграл 133 матча за национальную сборную. Он выиграл Кубок Конфедераций с национальной сборной. Кампос участвовал в трех чемпионатах мира и Олимпийских играх.

На прошлых выходных прозвучала сенсационная новость о Кампосе. Как оказалось, легендарный вратарь решил завершить свою спортивную карьеру.

Кампос подписал контракт с футбольным клубом Мексика. Его новый клуб играет в пятом дивизионе испанской лиги.

Интересно, что мексиканец будет играть и как вратарь, и как нападающий. У него уже была такая возможность в прошлом – ему удалось забить несколько красивых голов.