Лехия задействовала всех украинцев в стартовом туре Экстраклассы
Дячук получил первые минуты
около 1 часа назад
Лехия Гданьск начала новый сезон Экстраклассы с поражения от Гурника (1:2).
В этом матче приняли участие все пятеро украинцев, выступающих в составе Лехии. С первых минут вышли Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Богдан Вьюнник.
Со скамейки запасных во втором тайме вышли арендованные динамовцы Антон Царенко и Максим Дячук, для которого игра с Гурником стала дебютной в Экстраклассе.
Экстракласса. 1 тур
Гурник Забже - Лехия 2:1
Голы: Лукошек, 33, Кубицкий, 68 - Капич, 88 (пенальти)
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