Лехия Гданьск начала новый сезон Экстраклассы с поражения от Гурника (1:2).

В этом матче приняли участие все пятеро украинцев, выступающих в составе Лехии. С первых минут вышли Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Богдан Вьюнник.

Со скамейки запасных во втором тайме вышли арендованные динамовцы Антон Царенко и Максим Дячук, для которого игра с Гурником стала дебютной в Экстраклассе.

Экстракласса. 1 тур

Гурник Забже - Лехия 2:1

Голы: Лукошек, 33, Кубицкий, 68 - Капич, 88 (пенальти)