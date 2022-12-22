Левандовски: «Финал ЧМ-2022 – один из лучших в истории. И это посреди сезона, а не после него»

Форвард отметил, что все игроки были в форме

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски назвал Football Daily финал ЧМ-2022 одним из лучших в истории. «Это один из лучших финалов в истории. Я думаю, что так получилось потому, что матч проходил посреди сезона. Перед чемпионом многие, и я в том числе, думали, что играть будет сложно, что это будет нечто новое. Но прелесть такого решения мы увидели в финале. Обычно финал приходится на июнь или июль. После 70-75 минут темп, качество игры падают. Но на сей раз все футболисты действовали интенсивно, показывали мастерство. Они немного устали по ходу матча, но усталость не была вызвана прошедшим сезоном. В этом заключается огромная разница».

Сообщалось, что Роберт повлиял на уход тренера сборной Польши. Он планирует сыграть на ЧМ-2026.

Андрей Усмонов