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Левандовски: «Финал ЧМ-2022 – один из лучших в истории. И это посреди сезона, а не после него»

Форвард отметил, что все игроки были в форме
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 декабря 21:10
Левандовски: «Финал ЧМ-2022 – один из лучших в истории. И это посреди сезона, а не после него»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски назвал Football Daily финал ЧМ-2022 одним из лучших в истории.

«Это один из лучших финалов в истории. Я думаю, что так получилось потому, что матч проходил посреди сезона. Перед чемпионом многие, и я в том числе, думали, что играть будет сложно, что это будет нечто новое. Но прелесть такого решения мы увидели в финале.

Обычно финал приходится на июнь или июль. После 70-75 минут темп, качество игры падают. Но на сей раз все футболисты действовали интенсивно, показывали мастерство. Они немного устали по ходу матча, но усталость не была вызвана прошедшим сезоном. В этом заключается огромная разница».


Сообщалось, что Роберт повлиял на уход тренера сборной Польши.

Он планирует сыграть на ЧМ-2026.

Андрей Усмонов
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Теги

Роберт Левандовски сборная Польши (футбол)

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