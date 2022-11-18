Левандовски неожиданно опроверг намерение играть на ЧМ-2022 в капитанской повязке в цветах украинского флага

Играть в атрибутике, полученной от Шевченко, якобы не предполагалось изначально

Шевченко и Левандовски / Фото - Instagram

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски не будет играть в капитанской повязке в цветах украинского флага на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Meczyki.

Якобы передача Андреем Шевченко элемента атрибутики носила исключительно символический характер. Хотя он и прибыл с командой в Катар. Сам поляк прокомментировал ситуацию.

Да, повязка, которую мне передал Андрей Шевченко, с нами в Катаре. Но не было и нет речи о том, что я выйду в ней на поле.

Ранее Левандовски заявлял, что для него естественно поддерживать Украину.