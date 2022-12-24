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Левандовски все же пропустит матч против «Атлетико»

Вторую апелляцию «Барселоны» отклонили
Футбол Примерa (Испания)
09:48
Левандовски все же пропустит матч против «Атлетико»
Фото: As

Ла Лига отклонила вторую апелляцию по дисквалификации форварда «Барселоны» Роберта Левандовски.

Он был удален в игре с «Осасуной» в первом тайме из-за нецензурных высказываний в адрес арбитра. Сам игрок заявил, что говорил это скамейке запасных.

Впрочем, Ла Лига отклонила первую, а затем и вторую апелляцию. Он пропустит три матча включая игры с «Эспаньолом» и «Атлетико», сообщает COPE.

Сам форвард не признает своей вины. Поляк является лучшим бомбардиром «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Роберт Левандовски

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