Левандовски все же пропустит матч против «Атлетико»

Вторую апелляцию «Барселоны» отклонили

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Ла Лига отклонила вторую апелляцию по дисквалификации форварда «Барселоны» Роберта Левандовски.

Он был удален в игре с «Осасуной» в первом тайме из-за нецензурных высказываний в адрес арбитра. Сам игрок заявил, что говорил это скамейке запасных.

Впрочем, Ла Лига отклонила первую, а затем и вторую апелляцию. Он пропустит три матча включая игры с «Эспаньолом» и «Атлетико», сообщает COPE.

Сам форвард не признает своей вины. Поляк является лучшим бомбардиром «Барселоны» в нынешнем сезоне.