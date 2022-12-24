«Барселона» готовит предложение игроку «Реала»
Левандовски все же пропустит матч против «Атлетико»
Вторую апелляцию «Барселоны» отклонили
09:48
Фото: As
Ла Лига отклонила вторую апелляцию по дисквалификации форварда «Барселоны» Роберта Левандовски.
Он был удален в игре с «Осасуной» в первом тайме из-за нецензурных высказываний в адрес арбитра. Сам игрок заявил, что говорил это скамейке запасных.
Впрочем, Ла Лига отклонила первую, а затем и вторую апелляцию. Он пропустит три матча включая игры с «Эспаньолом» и «Атлетико», сообщает COPE.
Сам форвард не признает своей вины. Поляк является лучшим бомбардиром «Барселоны» в нынешнем сезоне.
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