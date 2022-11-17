Срна: «Не «Шахтер» определяет цену Мудрика, а рынок. Он не хуже тех игроков, за которых заплатили 100 миллионов»
Левченко: «Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей «Шахтера»
За игрока хотят 100 миллионов евро
17 ноября 10:50
Фото: shakhtar.com
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает в своем Twitter неадекватными требования «Шахтера» за трансфер полузащитника Михаила Мудрика.
«Очень болезненно, если талант Мудрыка будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей «Шахтера». Ну серьезно, какие 100млн?!»
За игрока хотят 100 миллионов евро.
На него претендуют «Арсенал» и другие команды.
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