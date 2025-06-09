Киевский клуб Левый Берег сообщил об уходе трех футболистов — Владислава Войцеховского, Владислава Шаповала и Клима Приходько. Все они покидают команду после окончания срока действия контрактов.

32-летний фланговый игрок Войцеховский присоединился к клубу в 2023 году и стал автором первого в истории гола команды в Первой лиге. В дебютном сезоне Левого Берега в украинской Премьер-лиге он провел 24 встречи, отдав два результативные передачи.

Защитник Шаповал, который стал частью команды летом 2024 года, выходил на поле в 22 матчах чемпионата. Полузащитник Клим Приходько, который присоединился в тот же период, успел открыть счет своим голам в поединке с Вересом и провел всего 19 игр.

Ранее сообщалось, что Левый Берег принял решение по главному тренеру.