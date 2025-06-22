Главный тренер Левого Берега Андрей Гаврюшов заявил о поставленной перед командой задаче вернуться в украинскую Премьер-лигу. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Все ребята рады видеть друг друга, мы сейчас должны работать без лишних эмоций. Ребята все делают с удовольствием, дальше будем повышать игровой тонус.

Вадим Чернышенко остается в тренерском штабе, также будут работать тренер вратарей Сергей Карпов, тренер по физподготовке Виталий Захарченко, медперсонал – в том же составе. Еще есть позиции, которые мы будем формировать.

Советовались с президентом, некоторые решения его волевые, где-то я требовал что-то от него. Сейчас строим молодую, амбициозную и конкурентоспособную команду.

На первом сборе будем работать девять дней. На 28 июня запланирован первый спарринг с винницкой Нивой, затем 5 июля – с ФК Чернигов. Что касается дальнейших контрольных матчей, то информация появится позже.

Во-первых, задачи озвучит президент, но мы ставим цель вернуться в Премьер-лигу. Нас ждет классический формат из 16 команд, в два круга, будет интересно. Команде будут противостоять опытные коллективы как Черноморец, Ворскла, Буковина. Но к каждому сопернику относимся с уважением.