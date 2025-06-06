Лидер Александрии может стать одноклубником Яремчука

Вингер Александрии Жуан Безерра привлек внимание представителей Олимпиакоса, сообщает Sport.ua.

Чемпион Греции вошел в переговоры с Александрией, которая желает получить за своего ключевого игрока 1.5 миллиона евро. В составе Олимпиакоса выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Вице-чемпион Украины понимает, что это межсезонье - последняя возможность продать Безерру, который входит в последний год контракта с Александрией.

Безерра в сезоне 2024/25 провел за Александрию 26 матчей во всех турнирах: 6 голов, 5 ассистов. Transfermarkt оценивает бразильца в полтора миллиона евро.

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