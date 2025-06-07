Лидер Арсенала о новом контракте: «Я люблю этот клуб, и моя семья тоже»

Центрбек Арсенала Габриэл после подписания нового контракта с «канонирами» хочет помочь команде Микеля Артеты начать завоёвывать трофеи. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я приехал сюда молодым игроком, и почти через пять лет я очень счастлив и многому научился. Я горжусь собой - это удивительное путешествие, и я очень рад его продолжать. Надеюсь, мне удастся выиграть трофеи с этим клубом, потому что я люблю этот клуб, и моя семья также его любит.

Арсенал - потрясающий клуб, и я очень горжусь тем, что подписал новый контракт. Я люблю этот клуб, люблю болельщиков, своих товарищей по команде, люблю этот стадион. Я горжусь этим и благодарю всех за поддержку. Мы продолжаем идти вместе в будущее, - объяснил Габриел.