Лидер Барселоны поделился эмоциями от своего возвращения в сборную Германии после травмы

Сергей Стаднюк

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген перед полуфиналом Лиги наций против Португалии поделился эмоциями от своего возвращения в команду после травмы. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Мы хотим достичь максимума как команда. Я хочу принять в этом участие и сыграть на своем лучшем уровне. Приятно ощущать поддержку тренера и команды. Это отлично помогает мне после долгого перерыва. Напомним, тер Штеген отсутствовал на поле в течение 214 дней, с 23 сентября 2024 года по 24 апреля 2025 года, пропустив 45 матчей. Причиной стала полная разрыв надколенного сухожилия правого колена в матче за Барселону. Марк-Андре тер Штеген

Следить за всеми перипетиями вокруг полуфинала Лиги наций и посмотреть прямую трансляцию матча можно уже сегодня, 4 июня, на странице события Германия – Португалия на Xsport. Начало – в 22:00.

Ранее своим мнением о матче поделился главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.