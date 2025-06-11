Полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб озвучил свои планы на будущее.

Моя главная цель на 2025 год — сделать следующий шаг. Приоритет — переход в одну из пяти лучших лиг Европы, в идеале в Бундеслигу. Конечно, мы должны быть реалистами, и я знаю, что мне нужно будет адаптироваться, но я готов к следующему вызову.

Сложно сделать скачок из украинской Премьер-лиги в топовый чемпионат, но в то же время мы говорим не о больших прыжках, а о последовательных шагах. Я полностью сосредоточен на том, чтобы делать маленькие шаги для достижения конечной цели», — рассказал Твердохлеб в интервью Sport.ua.