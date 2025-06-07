Лидер Милана сообщил руководству о желании покинуть клуб
«Россонери» пролетели мимо еврокубков
около 15 часов назад
Рафаэл Леан / Фото - ФК Милан
Вингер Милана и сборной Португалии Рафаэл Леан сообщил руководству клуба о желании покинуть команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг
В клубе понимают, что немотивированный играть за Милан футболист может компенсировать отсутствие средств за выход в еврокубки. Леан может быть продан за 70 миллионов евро.
Интерес к Рафаэлу проявляет Бавария, которая рассматривает его как возможную замену для Лероя Сане и Кингсли Комана.
Леан в сезоне 2024/25 провел в футболке Милана 50 матчей во всех турнирах: 12 матчей, 13 ассистов.
Поделиться