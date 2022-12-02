19-летний полузащитник сборной Германии установил рекорд ЧМ-2022 по количеству удачных обводок за матч
Лидер сборной Германии: «Самый плохой день в моей карьере, я боюсь провалиться в психологическую яму»
Киммих переживает за вылет команды из ЧМ-2022
02 декабря 17:00
Джошуа Киммих / Фото: FIFA
Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал вылет команды из ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
– Сегодня самый плохой день в моей карьере. В 2018-м крах, на Евро крах… Я стал частью сборной в 2016 году, до этого Германия всегда играла в полуфиналах. После моего прихода мы дважды не вышли из группы. Мне трудно справиться с такими мыслями, потому что я ассоциируюсь с этими неудачами. Очень боюсь провалиться в психологическую яму.
– Думал ли ты об окончании карьеры в сборной?
– Нет, не было такого.
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