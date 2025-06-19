Сергей Стаднюк

Полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк поделился мыслями о переходе главного тренера Брентфорда, за который выступает футболист, в Тоттенхэм.

💬 Недавно узнал об этом. Желаем ему успеха, он заслуживает повышения. Желаю ему всего наилучшего в этом клубе.

❓ Что можешь сказать о его влиянии на твою карьеру?

💬 Я дебютировал в английской Премьер-лиге, когда он был моим тренером. Он дал мне очень много: уверенность, сделал меня тем, кем я есть сейчас.

❓ Недавно были слухи, что Наполи хотел тебя, а потом, что Франк заберет тебя в Тоттенхэм. Но ты недавно подписал новый контракт с Брентфордом. Какие цели на следующий сезон?

💬 Да, я подписал новый контракт несколько недель назад. У меня сейчас все мысли о Брентфорде. Цели – играть в каждом матче, быть в составе.

❓ Стать первым номером на своей позиции?

💬 Да.

Бажаємо успіху Франку, він заслуговує на підвищення. Бажаю йому всього найкращого в тому клубі. Єгор Ярмолюк

Накануне молодежная сборная Украины с Ярмолюком в составе вылетела с Евро-2025. «Сине-желтые» в решающем матче проиграли Нидерландам (0:2), которых опережали перед заключительным туром группового этапа.