Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0).

Эмоции после матча хорошие. Хотели больше играть с мячом во втором тайме. Когда я был на замене, то видел, что играем на результат. А так, думаю, что сыграли хорошо.

В первом тайме мы не уступили в борьбе. Это было важно. В матче с Данией мы убирали ноги. Это не нравилось нам всем. Поговорили с ребятами на эту тему, сделали выводы и хорошо сыграли в обороне. Во втором тайме отдали сопернику мяч и больше играли в защите, поэтому были жёлтые карточки. Потеряли Бражка, хотя не хотели терять важных игроков.