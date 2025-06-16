Лидер сборной Украины раскрыл, что ему не понравилось во втором тайме с Финляндией
Полузащитник заявил, что «сине-желтые» хотели играть по-другому
около 1 часа назад
Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0).
Эмоции после матча хорошие. Хотели больше играть с мячом во втором тайме. Когда я был на замене, то видел, что играем на результат. А так, думаю, что сыграли хорошо.
В первом тайме мы не уступили в борьбе. Это было важно. В матче с Данией мы убирали ноги. Это не нравилось нам всем. Поговорили с ребятами на эту тему, сделали выводы и хорошо сыграли в обороне. Во втором тайме отдали сопернику мяч и больше играли в защите, поэтому были жёлтые карточки. Потеряли Бражка, хотя не хотели терять важных игроков.
В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную ступеньку. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) ещё одну путёвку в плей-офф.
Ранее был определён лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.
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