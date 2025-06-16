Лидер сборной Украины U-21 сравнил уровень сопротивления на Евро-2025 и взрослом футболе
Ванат открыл счёт голам на турнире
около 1 часа назад
Владислав Ванат / Фото - УАФ
Форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат высказался о уровне соперников на молодежном Евро-2025. Его слова приводит УАФ.
Что касается сравнений с другими соревнованиями, то мне кажется, что на уровне национальных команд защитники более высокого класса. Но если взять сборную Дании, то у нее защитники очень хорошие. Было сложно играть против них, и, думаю, они могли бы выступать в топ-командах Украины
После двух туров Украина имеет три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф Евро-2025. В третьей игре украинцы встретятся с Нидерландами (18 июня).
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