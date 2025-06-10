Лидер Шахтёра почти потерял шансы на дебют за сборную Украины

Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров раскрыл кадровую ситуацию в команде перед заключительным матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии. Полузащитник «сине-желтых» Артем Бондаренко получил травму. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

❓ Какое состояние команды? Есть ли кадровые потери накануне матча с Новой Зеландией?

К сожалению, травму получил Артем Бондаренко. Его участие в игре под вопросом. Николай Шапаренко восстановился и будет тренироваться с командой. Остальные футболисты здоровы и готовы играть. Сергей Ребров

Напомним, лидер центра поля Шахтера Бондаренко не впервые вызывается в национальную сборную, но так и не дебютировал. В составе «молодежки» футболист доходил до полуфинала Евро-2023.

Заключительную игру «сине-желтых» на турнире Canadian Shield можно будет посмотреть уже в полночь, в конце суток 10 июня. Прямая трансляция матча Новая Зеландия – Украина. Начало – в 00:00.