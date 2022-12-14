Лидер «Зари» рассчитывает вернуться на поле в 2023 году

Опытный хавбек получил травму в конце осенней части сезона

Евгений Шахов / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Евгений Шахов рассказал о степени серьезности своей травмы и сроках восстановления. Слова футболиста приводит пресс-служба луганчан.

Сейчас занимаюсь. Провожу все процедуры для того, чтобы как можно скорее вернуться. На этот момент я еще не готов. Но я думаю, что, дай Бог, в следующем году уже буду готов, проведу полноценный сбор и подготовлюсь к чемпионату.

Ранее сообщалось, что у тренера «Зари» есть предложение из Европы.