У тренера «Зари» есть предложение из Европы
Лидер «Зари» рассчитывает вернуться на поле в 2023 году
Опытный хавбек получил травму в конце осенней части сезона
14 декабря 14:58
Евгений Шахов / Фото - ФК Заря
Полузащитник «Зари» Евгений Шахов рассказал о степени серьезности своей травмы и сроках восстановления. Слова футболиста приводит пресс-служба луганчан.
Сейчас занимаюсь. Провожу все процедуры для того, чтобы как можно скорее вернуться.
На этот момент я еще не готов. Но я думаю, что, дай Бог, в следующем году уже буду готов, проведу полноценный сбор и подготовлюсь к чемпионату.
Ранее сообщалось, что у тренера «Зари» есть предложение из Европы.
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