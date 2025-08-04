Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал о встрече с болельщиками после победы в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (1:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, успели соскучиться как раз по нашей украинской атмосфере. Первый раз играю в Тернополе, вообще первый раз в этом городе, поэтому мне очень понравилась атмосфера. Как я знаю, 7 тысяч зрителей – почти, как на нашем матче против Бешикташа.

Очень кайфую, когда болельщики настолько любят футбол и поддерживают, тем более в наше время, такое сложное. Поэтому я доволен. А насчет матча. Мы знали, что будет тяжелая игра, тем более после еврокубков. Немного устали, но Мистер дал всем, в принципе, ротацию.

Тяжелый поединок, погода, поле, но самое главное – что мы достигли положительного результата, выиграли эту игру, заработали 3 очка, движемся дальше.

Если честно, они имеют хорошее качество. Я даже не сказал бы, что они играли в Первой лиге. Тем более сейчас чемпионат, мне кажется, выравнивается, и много хороших футболистов играют в Первой лиге.

Я знаю Сергея Николаевича Нагорняка, он меня тренировал еще в юношеской сборной. Хороший тренер, видно, что команда была очень сильно настроена на нас. Так мы и планировали, что будет такая тяжелая игра.

Было много хороших моментов, не реализовали. Я не забил, Бондарик не забил хороший момент, у Лассины были. Надо, я думаю, в первую очередь работать над реализацией, потому что так же у нас в каждом матче есть много моментов.

Помним игру с Ильвесом, когда мы сыграли 0:0, и с Бешикташем так же. Нам нужно усовершенствовать этот аспект – и я думаю, что у нас будет все хорошо. Главное, что эти моменты есть.

Атмосфера в раздевалке в перерыве? Вы знаете Мистера, он сам по себе – эмоциональный человек. Независимо от того, какой это поединок – то ли игра с Бешикташем, Ильвесом, или игра с Эпицентром – он всегда очень эмоционален.

Новая форма? Очень необычно. Мне нравится яркая форма, поэтому, в принципе… Главное, чтобы болельщикам она нравилась.

Реакция болельщиков? Честно говоря, я счастлив, потому что это очень приятно. После матча меня там дети чуть ли не съели. Конечно, приятно, что в Тернополе и вообще в любой точке Украины меня знают, за меня болеют и меня поддерживают.