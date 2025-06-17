Защитником турецкого Трабзонспора и молодежной сборной Украины Арсением Батаговым интересуются представители итальянской Серии А и французской Лиги 1. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Батагов провел очень приличный сезон в Трабзонспоре, у него очень хорошая пресса в Турции. Действительно есть интерес, давайте я так скажу, из топовых европейских лиг. Я слышал про Серию А, слышал и про чемпионат Франции.

Не знаю, насколько этот интерес серьезный и предметный, но если Батагов будет играть на чемпионате Европы так же, как против Дании и Финляндии, то он точно будет интересен европейским клубам.