Лидером сборной Украины уже интересуются представители топ-лиг. Кандидатов может стать больше.
Клубы из двух из топ-5 европейских чемпионатов следят за столпом обороны «сине-желтых»
около 2 часов назад
Защитником турецкого Трабзонспора и молодежной сборной Украины Арсением Батаговым интересуются представители итальянской Серии А и французской Лиги 1. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.
Батагов провел очень приличный сезон в Трабзонспоре, у него очень хорошая пресса в Турции. Действительно есть интерес, давайте я так скажу, из топовых европейских лиг. Я слышал про Серию А, слышал и про чемпионат Франции.
Не знаю, насколько этот интерес серьезный и предметный, но если Батагов будет играть на чемпионате Европы так же, как против Дании и Финляндии, то он точно будет интересен европейским клубам.
Тем не менее, сообщалось, что Трабзонспор не очень желает расставаться с Батаговым. По слухам, турецкий клуб повесил на украинца «космический» ценник в 20 миллионов евро.
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