Украинский футбольный агент – о защитнике «Динамо»: «Я бы отправил его торговать картошкой после матча с «Ренном»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Результаты самых интересных матчей воскресенья, 9 октября
09 октября 23:41
Фото - Нант
В десятом туре французской Лиги 1 «Ренн» разгромил «Нант», а «Лилль» одолел «Ланс».
Перед матчем Лиги Европы против «Динамо» подопечные Бруно Женезьо не почувствовали сопротивления «канареек». Забили Гуири, Террье и Дуэ.
Команде Паулу Фонсеки нужно было спасать свое положение в споре за еврокубки. Дэвид реализовал пенальти и принес победу «догам». Сотока же не забил с точки.
«Ренн» продолжает опережать «Лилль» на два очка в борьбе за шестую строчку. «Ланс» – четвертый.
Лига 1, 10 тур
«Ренн» – «Нант» 3:0
Голы: Гуири, 26, Террье, 80, Дуэ, 84
Удаление: Родон («Ренн»)
«Лилль» – «Ланс» 1:0
Гол: Дэвид, 44 (пен.)