Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»

Результаты самых интересных матчей воскресенья, 9 октября

Фото - Нант

В десятом туре французской Лиги 1 «Ренн» разгромил «Нант», а «Лилль» одолел «Ланс».

Перед матчем Лиги Европы против «Динамо» подопечные Бруно Женезьо не почувствовали сопротивления «канареек». Забили Гуири, Террье и Дуэ.

Команде Паулу Фонсеки нужно было спасать свое положение в споре за еврокубки. Дэвид реализовал пенальти и принес победу «догам». Сотока же не забил с точки.

«Ренн» продолжает опережать «Лилль» на два очка в борьбе за шестую строчку. «Ланс» – четвертый.

Лига 1, 10 тур

«Ренн» – «Нант» 3:0

Голы: Гуири, 26, Террье, 80, Дуэ, 84

Удаление: Родон («Ренн»)

«Лилль» – «Ланс» 1:0

Гол: Дэвид, 44 (пен.)