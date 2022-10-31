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Лига чемпионов. «Шахтер» – «Лейпциг». Онлайн трансляция
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31 октября 14:11
Фото: IMAGO/opokupix
2 ноября в 6-м туре Лиги чемпионов в группе F «Шахтер» принимает немецкий «Лейпциг».
После пяти туров «Шахтер» идет третьим, отставая от «Лейпцига» на три очка. В случае победы «горняки» выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.
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