Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция

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Фото: Реал

11 октября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов в группе F «Шахтер» принимает мадридский «Реал».



После трех туров «Реал» лидирует, одержав победы над «Селтиком» (3:0) и «Лейпцигом» (2:0) и дома выиграв у «Шахтера». Дончане, кроме поражения в Испании, имеют в своем активе 4 балла после разгромной победы над «Лейпцигом» (4:1) и ничьи с «Селтиком» (1:1).

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.