Лига Европы. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляция

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3 ноября в 6-м туре Лиги Европы в группе B «Динамо» принимает турецкий «Фенербахче».



После пяти туров «Динамо» идет четвертым с одним очком в активе и без шансов на еврокубковую весну. «Фенербахче» находится на втором месте и ведет борьбу за первую позицию с «Ренном».

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.