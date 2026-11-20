Павел Василенко

20 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций сезона 2026/27. По ее итогам определились пары четвертьфинала Лиги A, а также все участники переходных противостояний за повышение и сохранение места в дивизионах.

В четвертьфиналах Испания сыграет с Францией, Норвегия встретится с Англией, Нидерланды сразятся с Португалией, а Бельгия — с Германией. В полуфиналах победители первых двух пар встретятся между собой, как и победители двух других противостояний.

В переходном плей-офф между Лигами A и B сыграют Босния и Герцеговина – Дания, Венгрия – Сербия, Ирландия – Хорватия и Словения – Уэльс. За место в Лигах B и C будут бороться Кипр с Северной Македонией, Эстония с Румынией, Фарерские острова с Грузией и Беларусь с Израилем.

Сборная Украины завершила групповой этап на третьем месте квартета B2 и сохранила место в Лиге B на следующий сезон.

Первые матчи четвертьфиналов и стыкового плей-офф пройдут 25–27 марта 2027 года, ответные встречи – 28–30 марта. Финальный турнир Лиги наций с участием четырех победителей четвертьфиналов запланирован на 9–13 июня 2027 года.

Пары 1/4 финала, 25–27 и 28–30 марта 2027 года

Испания – Франция

Норвегия – Англия

Нидерланды – Португалия

Бельгия – Германия

Пары 1/2 финала, 9–10 июня 2027 года

Нидерланды / Португалия – Испания /Франция

Бельгия / Германия – Норвегия / Англия

Переходный плей-офф между Лигами A и B, 25–27 и 28–30 марта 2027 года

Босния и Герцеговина – Дания

Венгрия – Сербия

Ирландия – Хорватия

Словения – Уэльс

Переходный плей-офф между Лигами B и C, 25–27 и 28–30 марта 2027 года

Кипр – Северная Македония

Эстония – Румыния

Фарерские острова – Грузия

Беларусь – Израиль

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