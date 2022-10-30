«Лилль» давил, но проиграл «Лиону» в центральном матче тура Лиги 1

Ляказетт воспользовался одной из немногочисленных возможностей

Фото - Лига 1

В 13-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле переиграл «Лилль».

Подопечные Паулу Фонсеки выглядели лучше соперника по всем основным показателям. Команда больше владела мячом, больше и точнее била.

Однако под конец игры счет открыл Ляказетт. Его мяч оказался единственным в матче.

«Лион» набрал 20 очков и на расстояние в два пункта приблизился к седьмому «Лиллю».

Лига 1, 13 тур

«Лион» – «Лилль» 1:0

Гол: Ляказетт, 74

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг, Да Сильва (Лепенан, 46), Лукеба, Тальяфико, Тиаго Мендес, Ауар (Рен-Аделаид, 66), Какре (Февр, 72), Ляказетт (Шерки, 87), Дембеле (Токо-Экамби, 66).

«Лилль»: Шевалье, Диаките, Фонте, Тиагу Джало (Зедадка, 86), Исмаили (Алессандро, 46), Кабелла, Андре, Андре Гомеш (Байо, 86), Гомес (Бамба, 70), Веа (Унас, 70), Дэвид.

Предупреждения: Да Сильва, Лепенан, Лукеба – Дэвид