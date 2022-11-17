Роналду: «Нынешним молодым игрокам все достается проще, им не приходится страдать»
Линекер – об интервью Роналду: «Не думаю, что он задержится в МЮ. Он закопал всех в клубе»
Эксперт высказался о португальце
17 ноября 11:10
Известный английский эксперт Гари Линекер в своем twitter высказался об интервью Криштиану Роналду.
«Не думаю, что он задержится в «Юнайтед». В интервью с Пирсом Морганом он закопал практически всех в клубе: игроков, персонал, тренеров, руководство. Невероятно!»
Роналду раскритиковал руководство и тренера Эрика тен Хага.
Голландец уже сообщил боссам клуба, что не сможет работать с ним.
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