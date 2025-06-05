Лион отклонил предложение Манчестер Сити по своему лидеру

Французский форвард Лиона Райан Шерки все ближе к тому, чтобы покинуть клуб, в котором сделал свои первые шаги в большом футболе. Его контракт истекает следующим летом, и интерес со стороны других команд продолжает расти.

Особенно активно в борьбу за 21-летнего нападающего включился Манчестер Сити. Английский гранд уже сделал первый официальный шаг – предложил за игрока 23 миллиона евро. Однако Лион такую сумму счёл заниженной и отклонил предложение, так как рассчитывает выручить около 40 миллионов.

Несмотря на это, сам Шерки уже дал согласие на переход, и теперь все зависит от того, смогут ли клубы достичь компромисса.

В этом сезоне футболист провел 44 матча во всех соревнованиях, отметившись 12 голами и 20 результативными передачами.