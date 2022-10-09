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«Лион» уволит Боса и ищет замену тренеру
Голландец не смог вернуть клуб на вершину
09 октября 11:01
Фото: AFP
«Лион» уволит главного тренера Петера Боса.
Голландский специалист не смог вернуть клуб на вершину за 1,5 года. Из-за плохих результатов он покинет команду, сообщает RMC.
«Лион» сейчас ищет приемника для Боса. Правда, имена пока не сообщаются.
В последних 5 матчах клуб набрал лишь 1 очко. В таблице команда идет 7-й, хотя не плохо начала сезон.
Вероятно, тренером команды будет местный специалист.
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