«Лион» уволит Боса и ищет замену тренеру

Голландец не смог вернуть клуб на вершину

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«Лион» уволит главного тренера Петера Боса.

Голландский специалист не смог вернуть клуб на вершину за 1,5 года. Из-за плохих результатов он покинет команду, сообщает RMC.

«Лион» сейчас ищет приемника для Боса. Правда, имена пока не сообщаются.

В последних 5 матчах клуб набрал лишь 1 очко. В таблице команда идет 7-й, хотя не плохо начала сезон.

Вероятно, тренером команды будет местный специалист.