Ливерпуль близок к трансферному рекорду — Вирц перейдет из Байера за 150 миллионов
Фабрицио Романо уже подтвердил: here we go\
около 1 часа назад
Ливерпуль завершает оформление трансфера 22-летнего полузащитника Байера Флориана Вирца. Общая сумма сделки составит 150 миллионов евро с учетом бонусов.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо уже подтвердил переход — "here we go".
Вирц стал одной из главных звезд Леверкузена под руководством Хаби Алонсо и помог команде выиграть Бундеслигу сезона 2024/25. Его переход в Ливерпуль может стать самым дорогим в истории клуба.
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