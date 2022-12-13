«Ливерпуль» готов отдать 120 миллионов евро за игрока «Бенфики». Его купили летом за 12 миллионов

«Красные» ищут усиление в центр поля

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«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

«Красные» ищут усиление в центр поля. Аргентинец понравился Юргену Клоппу.

Клуб следит за игрой хавбека в сборной Аргентине, сообщает ESPN. На ЧМ-2022 он провел все 5 матчей. Альтернатива – Джуд Беллингем из «Боруссии» Д.

Примечательно, что «Бенфика» купила Энцо лишь летом. За него заплатили 12 миллионов евро.

Также летом «Ливерпуль» купил у «Бенфики» форварда Дарвина Нуньеса также почти за 100 миллионов евро.