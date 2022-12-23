«Ливерпуль» готов отдать 40 миллионов евро за звезду ЧМ-2022

Амрабат уже согласился на трансфер

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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат готов перейти в «Ливерпуль».

«Красные» уже провели первые переговоры с фиалками по хавбеку. За него запросят 40 миллионов евро.

Как отмечает gazzetta.it, «красные» готовы отдать такую сумму за игрока. Марокканец ранее заявлял, что мечтает играть в этой команде.

Он стал одной из звезд ЧМ-2022 и помог Марокко занять четвертое место на турнире.

Его контракт с «Фиорентиной» действует еще 1,5 года.