Один из лидеров «Ливерпуля» получил травму на тренировке
«Ливерпуль» готов отдать 40 миллионов евро за звезду ЧМ-2022
Амрабат уже согласился на трансфер
23 декабря 19:50
Фото: As
Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат готов перейти в «Ливерпуль».
«Красные» уже провели первые переговоры с фиалками по хавбеку. За него запросят 40 миллионов евро.
Как отмечает gazzetta.it, «красные» готовы отдать такую сумму за игрока. Марокканец ранее заявлял, что мечтает играть в этой команде.
Он стал одной из звезд ЧМ-2022 и помог Марокко занять четвертое место на турнире.
Его контракт с «Фиорентиной» действует еще 1,5 года.
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