Ливерпуль достиг принципиальной договоренности с Байером относительно трансфера полузащитника Флориана Вирца. Сумма возможной сделки оценивается в 136,3 миллиона евро, что может стать рекордом для клуба, а также самым дорогим трансфером в истории британского футбола при выполнении всех бонусных условий, об этом сообщило The Athletic.

По условиям сделки английская команда обязуется выплатить 117,5 миллиона евро сразу, а еще 18,8 миллионов могут быть добавлены в виде бонусов. Контракт с мерсисайдцами рассчитан на пять лет.

Сначала Ливерпуль не собирался платить полную сумму, заявленную Байером - 150 миллионов евро. Однако сторонам удалось достичь компромисса благодаря гибкой системе расчетов. Переговоры велись между спортивным директором Ливерпуля Ричардом Хьюзом и его коллегой из Байера Симоном Рольфесом.

За Вирца также боролась Бавария, но еще в мае стало известно, что сам футболист склоняется к переходу именно в Ливерпуль.

В прошлом сезоне 22-летний хавбек провел 45 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. В предыдущей кампании он стал ключевым элементом исторического триумфа Байера, который завершил сезон без поражений. Тогда на его счету оказалось 18 голов и 20 ассистов, а сам Вирц был признан лучшим игроком Бундеслиги.

Ранее стало известно, за сколько Ливерпуль готов продать своего лидера.