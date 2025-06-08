ЛНЗ может подписать футболиста сборной Украины

Черкасский ЛНЗ рассматривает возможность усиления состава с помощью вингера молодежной сборной Украины, который в настоящее время представляет львовские Карпаты.

Новый наставник фиолетовых Виталий Пономарёв заинтересован в возвращении к сотрудничеству с Ильёй Квасницей, с которым ранее работал в львовском Рухе, об этом сообщил Sport.ua.

В текущем сезоне Квасница провел 24 встречи на клубном уровне, записав на свой счет 4 гола и столько же результативных передач. Первую часть чемпионата он отыграл в составе Руха, где выходил на поле в 17 поединках. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3 миллиона евро.

Сейчас Илья готовится к участию в молодежном чемпионате Европы-2025. В групповом этапе Украина сыграет с Данией 12 июня, Финляндией 15 июня и Нидерландами 18 июня.

Напомним, что молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Испании.