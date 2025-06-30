«ЛНЗ» определился с будущим ключевого игрока
Яшари заинтересовал множество команд
11 минут назад
ЛНЗ получил согласие от полузащитника Мухаррема Яшари продолжить контракт с клубом УПЛ, сообщает «ТаТоТаке».
27-летний косовар не против перезаключить контракт, не получив предложение, которое устроило бы ЛНЗ.
Яшари в сезоне 2024/25 провел за ЛНЗ 30 матчей, забил 5 голов, отдал 8 ассистов.
Контракт Мухаррема с клубом действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает косовара в 900 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 ЛНЗ набрал 31 зачётный балл и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.