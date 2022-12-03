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Льорис: «Сборная Польши должна понимать, что она здесь благодаря своему вратарю»

Вратарь французов отметил игру коллеги по амплуа Войцеха Щенсных
Футбол Чемпионат мира по футболу
17:38
Льорис: «Сборная Польши должна понимать, что она здесь благодаря своему вратарю»
Уго Льорис / Фото: Getty Images
Голкипер сборной Франции Уго Льорис в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей высказался о коллеге по амплуа Войцехе Щенсном. Слова приводит L'Equipe.

Щенсны проводит фантастический турнир. Сборная Польши должна понимать, что она здесь благодаря своему вратарю. Мы анализируем соперника, знаем, какой матч ожидается, но есть и элемент неожиданности, есть психологический аспект. Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Нужно оставаться сильными психологически.


Сборная Франции благодаря дублю Мбаппе обыграла Данию в матче ЧМ-2022.
Денис Седашов
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Уго Льорис

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