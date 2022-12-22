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Луческу: «Фенербахче» хотел меня подписать, но я не могу предать «Динамо» и Украину»

Румынский специалист остается в воюющей стране
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 12:32
Луческу: «Фенербахче» хотел меня подписать, но я не могу предать «Динамо» и Украину»
Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что не может покинуть команду в трудный момент. Его цитирует Tuttosport.

Кто заставит меня это сделать? Я не могу предать этих ребят. «Фенербахче» хотел подписать меня, но я сказал нет. Сказал, что сейчас мое место здесь.

Хотя происходящее в Украине и кажется невероятным, но после почти года войны это вроде бы стало нормальным, привычным. Но о возвращении болельщиков на украинские стадионы речь не идет.

Как я живу? Со страхом. Смотришь в небо и не знаешь, что может произойти в любой момент. Мы слышим шум самолетов, пока находимся на поле. Мы проводим матчи за закрытыми дверями. Пока нет воздушной тревоги, мы играем, стараясь уделять пристальное внимание полю.

Случалось, что нам приходилось ждать до часа в раздевалке, прежде чем мы смогли продолжить матч. Не знаю, кто бы сделал что-то подобное на моем месте, но я чувствую себя хорошо, делая то, что делаю

Ранее была информация, что Луческу готов продлить контракт с Динамо.

Петр Приходько
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев

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