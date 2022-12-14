Голкипер «Динамо» признался, что больше общается не с Луческу, а с другим тренером
Луческу не видит Марокко в финале ЧМ-2022: «Они достигли своего максимума»
Тренер объяснил успех малых сборных на турнире
14 декабря 16:50
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу признался gsp.ro, что не верит в сборную Марокко в полуфинале ЧМ-2022 с Францией.
«Я думаю, что Марокко достигло максимума, Хорватия тоже. Я вижу финал Аргентина – Франция, но в футболе все возможно. Я был поражен тем, как команды из малых стран подготовились к этому чемпионату мира. Каждый знает, что делать, как готовить игроков.
Все делали академии для молодежи, с юных лет брали игроков в сильные чемпионаты, а когда собираются в национальные сборные, то выходили сильные команды. Вы также видите Японию, Южную Корею, США, Канаду, все они доказали, что заслуживают быть на этом чемпионате мира».
Начало матча – в 21:00.
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