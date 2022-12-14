Луческу не видит Марокко в финале ЧМ-2022: «Они достигли своего максимума»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу признался gsp.ro, что не верит в сборную Марокко в полуфинале ЧМ-2022 с Францией.

Все делали академии для молодежи, с юных лет брали игроков в сильные чемпионаты, а когда собираются в национальные сборные, то выходили сильные команды. Вы также видите Японию, Южную Корею, США, Канаду, все они доказали, что заслуживают быть на этом чемпионате мира».