Ванат – об участии в 13 из 15 матчей «Динамо»: «Стараюсь выполнять рекомендации Луческу»
Луческу признан одним из самых богатых футбольных людей Румынии
Тренер Динамо расположился на 6 месте
01 января 17:41
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу 6-й самый богатый футбольный человек в Румынии, сообщает Digi Sport.
Состояние Луческу оценивается в 35-38 миллионов евро.
Самым богатым футбольным человеком в Румынии стал владелец Стяуа Джиджи Бекали, его состояние оценивается в 350-450 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Луческу хочет продлить контракт с Динамо.
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