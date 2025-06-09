Лучший игрок финала четырех Лиги наций заявил, что нейтрализовал Ямаля

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш после победы в финале Лиги наций против Испании (2:2; 5:3 – пен.) высказался по поводу звания лучшего игрока финала четырех и голов Криштиану Роналду в обоих матчах. Слова футболиста ПСЖ передает пресс-служба УЕФА.

Это было очередное противостояние, похожее на многие другие в сезоне. Передо мной стояли технические игроки, но сегодня я нейтрализовал Ямаля и помог команде завоевать трофей.

Все зависит от стабильности. У меня было немало хороших матчей, и это результат работы для клуба и сборной. Главное – хорошая форма без травм. Это ключевое.

Мы очень рады за Роналду – еще один титул. Он помогает нам и на поле, и вне его, давая много советов. У него правильное отношение и менталитет победителя, что делает его примером для молодежи в сборной.