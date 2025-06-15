Лучший игрок сборной Украины знает, как спасти ситуацию в группе в матче с Финляндией
Две передачи футболиста в стартовой игре на Евро-2025 с Данией не спасли от шокирующего поражения
около 1 часа назад
Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2025 против Финляндии.
Я лично отошел от поражения от Дании. Впереди игра, нужно быстро сосредоточиться на другой команде. У меня настрой только на следующий матч. Каждый сам себя мотивирует на каждую игру. Все зависит от игрока, насколько он мотивирован. Есть какая-то уверенность, но это всего лишь игра и все.
Разобрали немного сборную Финляндии, посмотрели, как они играют. Есть очень хорошие футболисты, которые действуют с мячом. Нужно забрать мяч под контроль, чтобы у нас было в этом преимущество, а также сыграть лучше в обороне, чем в предыдущем матче.
Агрессии больше не хватало в обороне. В атаке были детские ошибки: никто не прессинговал, и мы так ошибались, что оно где-то накопилось. Эти ошибки привели к такому счету.
Думаю, что да, дает [Финляндии преимущество отсутствие переездов]. Мы ехали [до Кошице] полтора часа — да, дает им преимущество. Но это зависит и от нашей уверенности, способности выйти с холодной головой и показать хорошую игру, – заявил Очеретько в интервью «Суспільне Спорт».
Вторую игру «сине-желтых» на молодежном Евро-2025 можно посмотреть уже сегодня, 15 июня. Прямая трансляция матча Финляндия – Украина. Начало – в 19:00 по Киеву.
Напомним, Очеретько после двух результативных передач был признан лучшим игроком матча против Дании (2:3).
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