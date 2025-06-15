Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2025 против Финляндии.

Я лично отошел от поражения от Дании. Впереди игра, нужно быстро сосредоточиться на другой команде. У меня настрой только на следующий матч. Каждый сам себя мотивирует на каждую игру. Все зависит от игрока, насколько он мотивирован. Есть какая-то уверенность, но это всего лишь игра и все.

Разобрали немного сборную Финляндии, посмотрели, как они играют. Есть очень хорошие футболисты, которые действуют с мячом. Нужно забрать мяч под контроль, чтобы у нас было в этом преимущество, а также сыграть лучше в обороне, чем в предыдущем матче.

Агрессии больше не хватало в обороне. В атаке были детские ошибки: никто не прессинговал, и мы так ошибались, что оно где-то накопилось. Эти ошибки привели к такому счету.

Думаю, что да, дает [Финляндии преимущество отсутствие переездов]. Мы ехали [до Кошице] полтора часа — да, дает им преимущество. Но это зависит и от нашей уверенности, способности выйти с холодной головой и показать хорошую игру, – заявил Очеретько в интервью «Суспільне Спорт».