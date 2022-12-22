Новый тренер сборной Испании: «Энрике оставил отличную команду и прочный фундамент на будущее»
Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии
В команде пока не определились с тренером
22 декабря 18:50
Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике может быстро вернуться к работе.
Им интересуется сборная Бразилии. Команда хочет назначить иностранного специалиста, сообщает Globo Esporte.
После отказа Карло Анчелотти и Зинедина Зидана Бразилия начала поиски нового кандидата. В Энрике Федерацию привлекает работа с молодыми игроками.
Испанец был уволен из своей сборной после ЧМ-2022. Его заменил тренер молодежной команды.
Бразилия также лишилась тренера. Команду покинул Тите.
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