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Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

В команде пока не определились с тренером
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 декабря 18:50
Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике может быстро вернуться к работе.

Им интересуется сборная Бразилии. Команда хочет назначить иностранного специалиста, сообщает Globo Esporte.

После отказа Карло Анчелотти и Зинедина Зидана Бразилия начала поиски нового кандидата. В Энрике Федерацию привлекает работа с молодыми игроками.

Испанец был уволен из своей сборной после ЧМ-2022. Его заменил тренер молодежной команды.

Бразилия также лишилась тренера. Команду покинул Тите.

Андрей Усмонов
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Теги

Луис Энрике сборная Бразилии (футбол)

Комментарии 1

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22 декабря 2022г. 19:47
Свято  место  пусто   [censored] .....так и для хорошего тренера, профессионально и психологически подготовленного. Энрике - ТОП , как тренер и человек.
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