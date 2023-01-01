Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняБританская ассоциация тенниса допустит россиян и белорусов к Wimbledon и другим престижным турнирам

Лукашенко снова очень неудачно пошутил и вспомнил загнивающий футбол беларуси

Диктатор картошки в своем репертуаре
Футбол В мире
01 января 18:48
Лукашенко снова очень неудачно пошутил и вспомнил загнивающий футбол беларуси
Александр Лукашенко / Фото: Twitter

Так называемый президент беларуси александр лукашенко высказался о состоянии футбола в своей стране.

 Закончился чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (Ковальчук, министр спорта Беларуси – прим.), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдл за чемпионатом мира? Там и близко нет.

Более того, я сравнивал игру наших футболистов с тем футболом, который показывали там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывшему футболисту, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.

Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там.

Я про вице-премьера (Игоря Петришенко, он тоже присутствовал на встрече – прим.) не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет, а если год за два – знаешь сколько, и где эти результаты?

Ранее экс-тренер Динамо Александр Хацкевич поделился своим мнением о лукашенко.

Источник: Белта Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Лукашенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

«Шальке» пытается договориться с Раулем
«Шальке» пытается договориться с Раулем
Бундеслига (Германия)
18:40
Азар – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги
Азар – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги
Примерa (Испания)
18:18
Ибрагимович избежал серьезной травмы
Ибрагимович избежал серьезной травмы
Серия А (Италия)
17:47
МЮ продлит контракт с игроком сборной Англии
МЮ продлит контракт с игроком сборной Англии
Премьер-Лига (Англия)
17:28
Конте сделает паузу в карьере, как минимум, на год
Конте сделает паузу в карьере, как минимум, на год
Премьер-Лига (Англия)
17:10
«Шахтер» сыграет против «Львова» две игры подряд
«Шахтер» сыграет против «Львова» две игры подряд
Украинская Премьер-лига
16:50
В «Барселоне» сообщили, что возвращение Месси приоритет для клуба
В «Барселоне» сообщили, что возвращение Месси приоритет для клуба
Примерa (Испания)
16:28
Артета в четвертый раз за сезон признал лучшим тренером месяца
Артета в четвертый раз за сезон признал лучшим тренером месяца
Премьер-Лига (Англия)
16:10
Сака стал лучшим игроком АПЛ в марте
Сака стал лучшим игроком АПЛ в марте
Премьер-Лига (Англия)
15:38
Все новости

Популярные новости

В команде Усика заявили, что путь к абсолютному чемпионству для Фьюри теперь проложен через женский бокс
В команде Усика заявили, что путь к абсолютному чемпионству для Фьюри теперь проложен через женский бокс
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 11:40
1
Джошуа назвал трех лучших супертяжеловесов современности
Джошуа назвал трех лучших супертяжеловесов современности
Бокс Профессиональный бокс
26 марта 14:59
2
WBC обновила рейтинг тяжеловесов. Уайлдер – 1-й, Джошуа лишь 5-й
WBC обновила рейтинг тяжеловесов. Уайлдер – 1-й, Джошуа лишь 5-й
Бокс Профессиональный бокс
27 марта 19:55
11
Экс-чемпион мира назвал позором срыв поединка между Усиком и Фьюри
Экс-чемпион мира назвал позором срыв поединка между Усиком и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 марта 10:00
4
В WBC назвали имя следующего соперника Фьюри
В WBC назвали имя следующего соперника Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 15:37
2
МОК прервал эстонскую биатлонистку, когда она заявила, что комитет пропихивает россию на Олимпиаду
Тема дня МОК прервал эстонскую биатлонистку, когда она заявила, что комитет пропихивает россию на Олимпиаду
Olympics
30 марта 14:52
26
Все новости