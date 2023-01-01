Лукашенко снова очень неудачно пошутил и вспомнил загнивающий футбол беларуси

Александр Лукашенко / Фото: Twitter

Так называемый президент беларуси александр лукашенко высказался о состоянии футбола в своей стране.

Более того, я сравнивал игру наших футболистов с тем футболом, который показывали там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывшему футболисту, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.

Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там.

Я про вице-премьера (Игоря Петришенко, он тоже присутствовал на встрече – прим.) не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет, а если год за два – знаешь сколько, и где эти результаты?