Лунін иронично отреагировал на слухи о возможном уходе из Реала

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о своем отношении к новостям вокруг собственной персоны. Его слова приводит «ВЗБИРНА».

Каждые полгода открывается трансферный рынок, и по каждому игроку пишут по 150 вариантов, что может произойти. Поэтому уже даже не интересно, - сказал Лунин.

Ранее сообщалось, что Реал все равно хочет продать Лунина, несмотря на желание украинца остаться в клубе.

В прошлом сезоне 26-летний вратарь провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до конца июня 2030 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость Лунина оценивается в 20 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед планирует убедить Лунина сменить Мадрид на АПЛ.