Сергей Стаднюк

Чемпион Европы среди сборных до 19 лет определится уже в четверг, 26 июня. Нидерланды, которые в отличие от старших коллег, вышли в финал, сразятся с Испанией. «Фурия роха» намерена защитить трофей и повторить свое достижение 2012 и 2007 годов.

21:00 | U-19. Испания – Нидерланды. Прямая трансляция

На Клубном чемпионате мира-2025 завершится групповой этап. В квартете G уже все ясно. Ювентус и Манчестер Сити выходят в плей-офф. Однако еще остается определить, кто получит в 1/8 финала номинально более слабого соперника. Разница мячей у обеих команд составляет +8, однако туринцы забили девять против восьми у конкурента. Соответственно, для выигрыша группы итальянцев устраивает ничья, а англичан — только победа.

В другой паре квартета обязательно кто-то наберет первое очко на турнире. Что марокканский Видад, что эмиратский Аль-Айн пока имеют ноль в графе набранных баллов. Их матч не будет иметь турнирного значения, однако станет битвой за престиж и неплохие премиальные. Хотя последние более нужны Видаду.

Запутанной является ситуация в группе H. Ничего себе не гарантировал даже Реал, за который согласно инсайдам сыграет украинец Андрей Лунин. В случае поражения от Зальцбурга и победы Аль-Хиляля «сливочные» могут покинуть турнир.

Самой интересной станет ситуация в случае ничьей в противостоянии австрийцев и испанцев на фоне победы саудитов. Тогда у трех команд будет по пять очков, и тогда будут считать разницу мячей. «Сливочные» в любом случае будут иметь преимущество над «быками», а Аль-Хиляль как минимум сравняется с ними. В таком случае все могут решить даже желтые карточки.