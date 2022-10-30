«Днепр-1» минимально победил «Черноморец» и продолжает лидировать в УПЛ
«Львов» сумел сравнять счет только после того, как «Металлист» начал играть в меньшинстве
Львовская команда все равно осталась в зоне вылета
30 октября 15:43
Фото: Football.ua
В 10-м туре УПЛ «Львов» и «Металлист» поделили очки.
Харьковчане вышли вперед в дебюте матча благодаря голу Прядуна.
Во 2-м тайме тот же Прядун заработал удаление и покинул поле. «Львов» смог сравнять счет лишь в большинстве, на 78 минуте отличился Ременяк.
Ничья не улучшила положение «Львова» в УПЛ, команда Дулуба осталась в зоне вылета, набрав 6 очков, «Металлист» – на 5 месте с 14 баллами.
УПЛ, 10-й тур
«Львов» – Металлист» 1:1
Голы: Ременяк, 78 – Прядун, 9
«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Мильченко, Крушинский, Мышенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Ныч
«Металлист»: Костик, Каплиенко, Порох, Мизюк, Шопин, Чайковский, Танковский, Демченко, Картушов, Подлепенец, Прядун
Удаление: Прядун, 62
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