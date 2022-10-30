«Львов» сумел сравнять счет только после того, как «Металлист» начал играть в меньшинстве

Львовская команда все равно осталась в зоне вылета

Фото: Football.ua

В 10-м туре УПЛ «Львов» и «Металлист» поделили очки.

Харьковчане вышли вперед в дебюте матча благодаря голу Прядуна.

Во 2-м тайме тот же Прядун заработал удаление и покинул поле. «Львов» смог сравнять счет лишь в большинстве, на 78 минуте отличился Ременяк.

Ничья не улучшила положение «Львова» в УПЛ, команда Дулуба осталась в зоне вылета, набрав 6 очков, «Металлист» – на 5 месте с 14 баллами.

УПЛ, 10-й тур

«Львов» – Металлист» 1:1

Голы: Ременяк, 78 – Прядун, 9

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Мильченко, Крушинский, Мышенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Ныч

«Металлист»: Костик, Каплиенко, Порох, Мизюк, Шопин, Чайковский, Танковский, Демченко, Картушов, Подлепенец, Прядун

Удаление: Прядун, 62