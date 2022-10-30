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«Ливерпуль» пропустил на 89-й минуте и проиграл дома аутсайдеру АПЛ

Команда Клоппа опустилась на 9 место в таблице
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 октября 08:07
«Ливерпуль» пропустил на 89-й минуте и проиграл дома аутсайдеру АПЛ
Фото: Twitter

В 14 туре АПЛ «Ливерпуль» сенсационно проиграл «Лидсу» в родных стенах.

Уже на 4 минуте гости открыли счет, отметился Родриго. Но Салах сумел сравнять через 10 минут и восстановить паритет.

Игра была ничейной до 89 минуты, пока «Лидс» снова не вышел вперед, использую контратаку.

В турнирной таблице АПЛ после этого поражения «Ливерпуль» опустился на 9 место, оставшись с 16 очками, «Лидс» поднялся на сразу на 15 место с зоны вылета, набрав 12 очков.

АПЛ, 14 тур

«Ливерпуль» – «Лидс» 1:2

Голы: Салах, 14 – Родриго, 4, Саммервилл, 89

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 79), ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт (Джонс, 60), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 61), Фирмино, Салах, Нуньес.

«Лидс»: Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока, Адамс, Харрисон (Ньонто, 72), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 52), Саммервилл (Эйлинг, 90).

Предупреждение: Саммервилл (90).

Петр Приходько
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