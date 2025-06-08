Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сообщил, что покинет свою должность после вылета полтавчан в Первую лигу. Его слова приводит «Полтавщина спорт».

Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу, так что о чем тут говорить. Единственное, что важно - я хотел бы попросить прощения у болельщиков за то, что произошло. Мы вылетели очень обидно, и так не должно было быть. Мы должны были побеждать и Оболонь, и Черноморец, да и Кудривку тоже, но не сделали этого.

Главной проблемой была неуверенность в будущем. Футболисты, администрация, сотрудники – все имеют серьезную задолженность по зарплате и не понятно, чем это закончится. Это существенно на всех давило. В таких условиях сосредоточиться на задаче было сложно.

Еще раз прошу прощения у всех, кто поддерживал команду. Сейчас агенты ведут переговоры с руководством Ворсклы и ищут решение, чтобы по-человечески нормально разойтись с клубом, - объяснил Максимов.