Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский получил повреждение, сообщает Secolo XIX.

32-летний футболист был вынужден досрочно покинуть поле.

Напомним, что недавно Руслан перенес плановую операцию — врачи удалили синтетические пластины, установленные ранее в результате травмы. Из-за реабилитации хавбек, вероятно, больше не сыграет в текущем сезоне.

В кампании 2024/25 Малиновский провёл 10 матчей за Дженоа и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.